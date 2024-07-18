Капремонт участков тепловых сетей проведут в Ленинском округе

сегодня в 13:29

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству тепловых сетей в Ленинском городском округе, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство участков тепловых сетей котельной от ул. Березовая д. 8 до тепловых сетей в 6 микрорайоне Ленинского округа (в т. ч. ПИР).

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.