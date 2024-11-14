Капремонт центрального теплового пункта в Можайске завершат в 2025 году

Центральные тепловые пункты являются неотъемлемым звеном системы теплоснабжения Можайского округа. Их работоспособность позволяет осуществлять бесперебойную поставку теплоносителя из центральной сети до квартир жителей. ЦТП-5 на улице 20 января позволяет жителям целого микрорайона города получать в осенне-зимний период качественное отопление и в течение года горячую воду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проводимые в настоящее время ремонтные работы на поставку услуг потребителям не влияют. Центральный тепловой пункт работает как обычно, но старое оборудование трудится последний сезон. Фактически рядом с ним сейчас устанавливается абсолютно новая система: насосы, теплообменники, регуляторы температуры и давления, система электроснабжения, контрольная аппаратура и автоматические системы управления.

На объекте уже установлены 4 насоса на системе горячего водоснабжения и системе теплоснабжения и 4 пластинчатых теплообменника. Остается только подсоединить новое оборудование к действующей сети.

Капитальный ремонт проводится в рамках производственной программы акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания». Срок окончания работ — декабрь 2025 года.

«На всех объектах устанавливается погодозависимое оборудование. Оно в автоматическом режиме позволяет осуществлять поставку теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха, а это значит, что в квартирах будет комфортно находиться и не придется спать с открытым окнами», — отмечают специалисты ресурсоснабжающей организации АО «ФПЛК».

Это уже четвертый тепловой пункт, который модернизуют по данной программе. В 2021 году в работу запущен модернизированный пункт ЦТП-198, в 2023 завершены работы на ЦТП-40 по улице Мира, дом 6а, а в 2023 году обновилась ЦТП-41 на улице 20 Января, дом 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.