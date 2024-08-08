Капремонт тепловых сетей проведут в округе Котельники

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Котельники, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать 157 метров сетей теплоснабжения», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта участков тепловых сетей от ТК 1308/4 до ЦТП-3 по адресу: Московская область, г. Котельники, 2-й Покровский проезд, д. 2а (в т. ч. ПИР).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Котельники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.