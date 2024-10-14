Капремонт тепловых сетей планируют провести в пос Запрудня Талдомского округа

В рабочем поселке Запрудня Талдомского округа в следующем году планируют завершить капитальный ремонт тепловых сетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Талдомский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловой сети в городском округе Талдомский», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский округ, р. п. Запрудня, пер. Мира, дом № 10: от ТК-6 до ТК-69, до ТК-70, до ТК-71, до ТК-72, до ТК-73, от ТК-70 до ТК-81, от ТК-81 до ТК-82, от ТК-82 до ТК-83, от ТК-83 до ТК-84, от ТК-89 до Пролетарский пер. дом № 30 к.1 (в т. ч. ПИР)». Общая протяженность участков тепловых сетей — 726 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.