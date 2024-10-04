Капремонт теплотрассы завершают в округе Лосино-Петровский

В поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский на улице Заводская ремонт теплотрассы близится к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Капитальный ремонт теплотрассы проходил на двух участках: у дома № 16 работы уже завершены. Сейчас работы ведутся на участке у дома № 1. Всего по улице Заводской обновят более 500 метров теплотрассы.

В городском округе в этом году капитальный ремонт сетей теплоснабжения прошел на восьми участках: в поселке Свердловский, в Лосино-Петровском, деревнях Корпуса и Мизиново. Общая протяженность трубопровода, который заменили, составляет 12 км.

Подготовка сетей теплоснабжения к осенне-зимнему периоду проходил в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.