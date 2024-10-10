Капремонт теплосетей и ГВС продолжается в подмосковном поселке Покровский Городок

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход капитального ремонта теплосетей и ГВС в поселке Покровский Городок. Сейчас рабочие производят монтаж трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения и приступают к гидравлическим испытаниям. Всего будет заменено более 2 км труб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проинспектировали ход капитального ремонта теплосетей на участке территории Покровской средней общеобразовательной школы (филиал Часцовской СОШ), где заканчиваются работы по прокладке теплотрассы на школу и на детский сад. Подрядчик — строительная компания «Империя» — прокладывает в поселке новую теплотрассу общей протяженностью 2,2 км. Сети прокладываются по новому проекту параллельно существующим, — сообщил Андрей Иванов. — С трудностями мы столкнулись сразу после передачи военного городка в муниципальную собственность. Процент износа коммуникаций здесь составлял более 60%. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которую запустил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, позволила нам полностью заменить сети».

Глава муниципалитета поручил сократить сроки окончания работ, выполнив переврезку, то есть переключение абонентов от старого водопровода к новому, до 20 октября. После этого будет завершено комплексное благоустройство территории, которое пришлось сдвинуть по срокам из-за работ на сетях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.