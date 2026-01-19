Капремонт спортшколы «Колос» в Запорожской области завершает технадзор Подмосковья

Капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы «Колос» в поселке Акимовка Запорожской области подходит к завершению под контролем управления технического надзора капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Детско-юношеская спортивная школа «Колос» в Акимовке является центром спортивной жизни округа, где занимаются более 550 детей по 13 видам спорта. Здание площадью свыше 1 000 кв. м не ремонтировалось капитально более 15 лет, что привело к разрушению конструкций и инженерных систем.

В ходе капитального ремонта строители усилили несущие конструкции, заменили кровлю, утеплили фасад, обновили инженерные и слаботочные системы, вентиляцию и охранно-пожарную сигнализацию. Внутри здания выполнена стяжка полов, отделка стен и перекрытий.

Бывший кинозал переоборудован в современный зал для вольной борьбы, обновлены спортивные покрытия, отремонтированы административно-бытовые помещения, оборудованы кабинеты для тренеров, созданы комфортные раздевалки и душевые для детей. Сейчас завершается благоустройство территории.

Специалисты управления технического надзора выезжали на объект более 120 раз для контроля качества работ. Работы выполняла подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.