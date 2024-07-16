Капремонт скатной кровли дома в пос Менделеево Солнечногорска выполнен на 15%

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Сейчас специалисты строительной компании выполняют работы в доме № 32 по улице Куйбышева в поселке Менделеево. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь в ежедневном режиме бригада проводит ремонт скатной кровли. В настоящее время работы выполнены на 15%.

«На данном объекте задействовано 8 человек. Специалисты «Управления технического надзора капитального ремонта МО» регулярно проводят проверку за соблюдением строительных норм при капитальном ремонте», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Всего в этом году в городском округе Солнечногорск капитальный ремонт проведут в 87 многоквартирных домах. Капремонт кровли выполнят в 32 из них. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте фонда капремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.