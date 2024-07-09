Капремонт систем газоснабжения проведут в 11 многоквартирных домах Видного

Московская область продолжает занимать первое место по объему выполняемых работ по капитальному ремонту систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить такие работы в рамках программы, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«В Подмосковье с 2016 года фондом капитального ремонта отремонтированы системы газоснабжения в 2 тысячах многоквартирных домов. Наш регион лидирует по объемам и качеству проводимых работ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В Ленинском округе в 2024 году запланировано проведение капитального ремонта систем газоснабжения в 11 многоквартирных домах. Ремонт пройдет по следующим адресам: г. Видное, проезд Петровский, д. 12; г. Видное, проезд Петровский, д. 14; г. Видное, проезд Петровский, д. 18; г. Видное, проезд Петровский, д. 20; г. Видное, проезд Спасский, д. 5; г. Видное, проезд Спасский, д. 6; г. Видное, проезд Спасский, д. 7; г. Видное, рп. Горки Ленинские, ш. Новое, д. 95; г. Видное, рп. Измайлово, д. 10; г. Видное, ул. Школьная, д. 62; г. Видное, ул. Школьная, д. 87.

«Важное нововведение в программе по ремонту систем газоснабжения — обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире. В планах до 2025 года установить порядка 100 тысяч датчиков загазованности», — добавил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее ремонт газовых систем проводился совместно с ремонтом и утеплением фасадов, но уже третий год подряд этот вид работ выполняется независимо от фасадных. В целях повышения безопасности при капитальном ремонте внутридомового газопровода используются газовые краны с тройной степенью защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа.

Замена газового оборудования, входящего в состав внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных сроков эксплуатации. По истечении 30 лет с момента ввода газопровода в эксплуатацию необходимо провести его техническое диагностирование или заменить внутридомовой газопровод.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов на интерактивной карте фонда капитального ремонта на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.