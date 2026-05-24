Капремонт проведут в 2 жилых домах столичного района Нагатино-Садовники

В столичном районе Нагатино-Садовники запланирован капитальный ремонт двух многоквартирных домов. Проекты уже получили одобрение. Об этом сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Работы затронут здания по адресам: Нагатинская улица, дом № 13, корпус 1 и дом № 21, корпус 2.

По словам Щербакова, выданы положительные заключения госэкспертизы.

«В них приведут в порядок подъезды, кровли и обновят инженерные коммуникации. Кроме того, в зависимости от состояния каждого здания специалисты отремонтируют фасады, отмостку и входные группы», — рассказал Щербаков.

В доме № 21, корпус 2 по Нагатинской улице предусмотрены замена внутридомовых систем ХВС, ГВС, электроснабжения, отопления и канализации, восстановление защитного бетонного слоя на плитах перекрытия и ступенях, замена гидроизоляции и стяжки кровли, монтаж нового металлического ограждения, ремонт водосточных элементов и кирпичной кладки вентшахт. Также будет полностью переложена отмостка, выполнена отделка подъездов, мусорокамер и входных групп, установлены новые дверные и оконные блоки.

В доме № 13, корпус 1 на Нагатинской улице будет произведена полная замена стояков и магистралей всех указанных инженерных систем с последующим восстановительным ремонтом. Запланированы ремонт технического подполья, чердачных перекрытий и стен надстройки, а также обновление кровли, водостока и крышных ограждений.

