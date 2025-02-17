Капремонт крыши на ул Андропова в Ступине планируют завершить к концу марта

Продолжается капитальный ремонт крыши на доме № 34/7 на улице Андропова в городе Ступино. Специалисты работают в две бригады: одна демонтирует старые конструкции до перекрытий, другая возводит новые. Данный дом — один из самых старых в городе. Его построили до Великой Отечественной войны — в 1939 году, с тех пор капитального ремонта крыши не производили, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ведется разборка стропильной системы с установкой новой. Все делается из нового леса. Разбирается до основания. Затем устанавливается новая стропильная система с коньком. Все это затягивается гидроизоляционной пленкой. Как только заканчивают на участке полностью обрешетку, сразу кладут металлический профиль. Открытых участков не будет даже под пленкой», — рассказал инженер управляющей компании «Жилресурс» Максим Доброванов.

Ранее жители дома жаловались на постоянные протечки кровли.

«Кровля очень старая. Мы силами управляющей компании проводили локальные ремонты, но плачевная ситуация с кровлей показала, что необходим капитальный ремонт. Администрация округа направила заявку в фонд капитального ремонта. Объект включен в программу», — говорит Доброванов.

На ремонт жестких кровель, таких как на этом доме, нет сезонных ограничений. Стропильные системы возводятся быстро, материалы для стропил привозят с пропиткой от влаги. К концу марта работы по капитальному ремонту крыши дома должны быть завершены.

Заказчиком капремонта выступает Фонд капитального ремонта Московской области, подрядчиком — компания ООО «Аркерон».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.