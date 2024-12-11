Капремонт кровли в микрорайоне Ковровый Котельников достиг завершающей стадии

Глава округа Михаил Соболев встретился с жителями этих домов и представителями подрядной организации, проверил качество проводимых работ. Капремонт включал замену покрытия кровли с шифера на профлист. В ходе ремонта полностью была заменена стропильная система, утеплены чердачные помещения, отремонтированы вентиляционные трубы. В настоящее время ведутся завершающие работы по установке водостоков. Замечаний по качеству выполненных работ у жильцов нет, они отмечают положительную динамику.

Также в этом году были отремонтированы все 4 подъезда в доме № 26. А в первом подъезде, в честь Года семьи, любви и верности, воспитанники Детской школы искусств им. В. К. Андреева выполнили на стене первого этажа рисунок, выбранный жителями дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.