Капремонт кровли дома по улице Красная в Солнечногорске завершен на 55%

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Сейчас специалисты подрядной организации Фонда капремонта МО ведут работы по адресу: ул. Красная, 107. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Все работы выполняют при строгом соблюдении мер безопасности: исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности.

«В рамках программы капитального ремонта подрядная организация „Лидер-Строй“ уже выполнила демонтаж кровли, устройство защитного гидроизоляционного слоя, укладку утеплителя, пароизоляцию, укладку армирующий сетки и устройство стяжки. Далее специалисты проведут работы по грунтовке, устройству двух слоев гидроизоляции, ремонту вентиляционных шахт и выходов на кровлю, а также устройство ограждения. На данный момент выполнение составляет 55%», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Сорокин.

Всего в этом году в городском округе Солнечногорск капитальный ремонт кровель проведут в 36 многоквартирных домах. На сегодняшний день работы завершены на 18 объектах. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте Фонда капремонта www.fkr-mosreg.ru.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.