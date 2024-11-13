Капремонт котла завершен в котельной № 1 Лыткарина

В главной городской котельной № 1 Лыткарина завершили работы по капитальному ремонту котла № 3. Это позволит увеличить производительность системы на 50 гигакалорий в час и значительно сократить дефицит тепловой мощности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящий момент специалистами подрядной организации и теплосети осуществляются пуско-наладочные работы котла № 3. Ремонт был по-настоящему трудоемким: заменили комплекс регистрирующих приборов, газораспределительных трубопроводов, клапанов. Также провели работы по газораспределительному корректору, тем самым завершив первый этап реконструкции котельной № 1», — сказала заместитель директора по производству МП «Лыткаринская теплосеть» Елена Беспалова.

В следующем году в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 гг. планируется провести ремонт двух котлов городской котельной № 1.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.