Капремонт фасада дома в микрорайоне Заря Балашихи завешен на 80%

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье продолжается масштабный ремонт фасада дома № 5 на улице Садовая в микрорайоне Заря Балашихи. Дом, построенный в 1993 году, имеет три подъезда и девять этажей, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Основные работы: ремонт фасада с применением бескаркасной системы утепления; ремонт балконных плит; замена окон в местах общего пользования; ремонт и замена козырьков подъездов; ремонт отмостки.

На текущий момент работы выполнены на 80%. Площадь работ составляет более 5 тыс. квадратных метров. На объекте трудится бригада из 15 человек. Кроме того, ведутся работы по ремонту систем газоснабжения с установкой датчиков контроля загазованности в квартирах.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Капитальный ремонт фасадов — это не только улучшение внешнего облика зданий, но и значительное повышение энергоэффективности. Мы стремимся обеспечить комфорт и безопасность проживания для всех жителей Подмосковья, и контроль за качеством выполняемых работ является приоритетной задачей», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Жители Подмосковья могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта и сроки проведения работ, на сайте фонда капитального ремонта по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.