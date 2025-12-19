сегодня в 14:40

Капремонт дома в Долгопрудном выполнен под контролем технического надзора

В Долгопрудном завершен капитальный ремонт дома № 20/14 на улице Циолковского. Все работы на объекте площадью более 2 100 кв. м проходили под пристальным контролем специалистов управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках ремонта выполнен комплекс работ:

отремонтирован и окрашен кирпичный фасад;

отремонтированы балконные плиты;

заменены козырьки подъездов;

установлены новые металлические входные двери.

Трехэтажный дом, построенный в 1955 году, получил современный и аккуратный облик, а также стал более комфортным и безопасным для жителей.

Специалисты управления технического надзора регулярно выезжали на объект и контролировали, чтобы:

работы выполнялись строго в соответствии с проектной документацией;

соблюдались строительные нормы и технологии;

выполнялись требования технических регламентов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.