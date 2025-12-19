Капремонт дома в Долгопрудном выполнен под контролем технического надзора
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Долгопрудном завершен капитальный ремонт дома № 20/14 на улице Циолковского. Все работы на объекте площадью более 2 100 кв. м проходили под пристальным контролем специалистов управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В рамках ремонта выполнен комплекс работ:
- отремонтирован и окрашен кирпичный фасад;
- отремонтированы балконные плиты;
- заменены козырьки подъездов;
- установлены новые металлические входные двери.
Трехэтажный дом, построенный в 1955 году, получил современный и аккуратный облик, а также стал более комфортным и безопасным для жителей.
Специалисты управления технического надзора регулярно выезжали на объект и контролировали, чтобы:
- работы выполнялись строго в соответствии с проектной документацией;
- соблюдались строительные нормы и технологии;
- выполнялись требования технических регламентов.
Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.