сегодня в 17:30

Капремонт более 800 м теплосетей от котельной проведут в округе Подмосковья

Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 2 в городском округе Кашира. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации, работы по капремонту участков тепловых сетей от котельной № 2 г. Кашира, мкрн № 3, ул. Металлургов, д. 5А: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т. ч. ПИР).

Протяженность участков сетей:

от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3 и ул. Ленина д. 15/2 — 150 м.

от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 — 700 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.