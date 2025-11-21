Капитальный ремонт водопроводных сетей в поселке МИЗ Можайского округа завершен на 98%

Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в поселке медико-инструментального завода Можайского округа выполнен на 98%. Заменен 1 километр коммуникаций и установлено 27 новых колодцев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Можайском округе завершается капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в поселке медико-инструментального завода. Работы включали замену одного километра изношенных коммуникаций и установку 27 современных колодцев.

Параллельно модернизация водопроводных сетей ведется в других населенных пунктах округа. В деревне Горетово готовность новых сетей составляет 93%. Здесь уже проложено более 3 километров труб различного диаметра и установлено 44 новых колодца.

После завершения монтажных работ на всех объектах планируется благоустройство прилегающих территорий. Все мероприятия реализуются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

В целом в Можайском округе планируется обновить более 100 километров магистральных водопроводных сетей. Реализация проекта позволит обеспечить жителей качественной и бесперебойной подачей воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.