Капитальный ремонт трех домов завершают в подмосковных Мытищах

На улице Мира подрядная организация меняет кровлю, завершение планируется до конца октября. На 2-й Пролетарской значительно изменился внешний вид дома № 5. Здесь монтируют сэндвич-панели, заменили сети газоснабжения. К завершению подходит ремонт кровли на улице 1-й Пролетарской, 5. За 10 лет действия программы капитального ремонта в Мытищах выполнены работы по замене лифтового оборудования в 177 домах, обновлена кровля в 149 домах, ремонт внутридомовых инженерных систем завершен на 143 объектах, в 49 зданиях обновлен фасад. В текущем году в округе планируется отремонтировать 129 домов. В 48 МКД работы уже выполнены, 65 находятся в работе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.