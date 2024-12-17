сегодня в 17:15

Капитальный ремонт теплотрассы состоится в округе Подмосковья в 2025 году

В Дмитрове специалисты планируют провести капитальный ремонт теплосетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Дмитровского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Планируется выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: по адресу: Московская область, Дмитровский г. о., г. Дмитров, ул. Водников, 25 (от ТК-Д4 до д. 2 мкрн Маркова).

Необходимо провести капитальный ремонт теплотрассы в подземном исполнении, общая протяженность — ориентировочно 380 м. Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят средства, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы, добавил глава региона.