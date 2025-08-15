Капитальный ремонт теплосети в Солнечногорске завершат к отопительному сезону

В городском округе Солнечногорск специалисты продолжают капитальный ремонт участка теплосети в поселке Смирновка. Заместитель главы муниципалитета Леонид Степанов совместно с руководителем ТУ Смирновское Ириной Меликовой провели выездную инспекцию, чтобы оценить качество выполняемых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках ремонта изношенные трубы заменяют на современные. Трубопроводы оснащены системой оперативного дистанционного контроля для своевременного выявления возможных утечек.

«Мы указали подрядной организации на недопустимость срыва сроков и необходимость безусловного выполнения всех работ к началу отопительного сезона. Уже приняты меры по наращиванию темпов выполнения работ: увеличена численность рабочей бригады с 12 до 16 человек, а также обеспечено присутствие на объекте всей необходимой техники», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

По государственному контракту с «Газпром Теплоэнерго МО» ремонт осуществляется подрядной организацией «Трансстрой». В результате выезда усилен контроль за соблюдением графика и качества работ на объекте, чтобы обеспечить завершение проекта к осени 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.