сегодня в 18:29

Капитальный ремонт скатной крыши идет в доме на ул. Октябрьской в Щелкове

В доме № 20 на улице Октябрьской продолжается ремонт кровли. Сейчас рабочие спускают остатки демонтированного материала и поднимают новый для монтажа. Площадь работ составляет порядка 900 кв. м., передает пресс-служба администрации городского округа.

Уже смонтирована стропильная система на 2,5 подъезда, выполнено устройство гидроветрозащиты и обрешетки. Готовность составляет 40%.

В начале июня начнется монтаж профлиста. После того как кровлю смонтируют, подрядная организация выполнит монтаж водостока и ограждений со снегодержателями.

Завершить работы планируется до конца июня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.