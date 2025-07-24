Капитальный ремонт сетей водоснабжения ведется в Балашихе

сегодня в 18:50

Капитальный ремонт сетей водоснабжения продолжается в микрорайоне Железнодорожный в городском округе Балашиха. С 2021 года уже заменено более 7,5 километров трубопроводов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2025 году в микрорайоне Железнодорожный Балашихи продолжается очередной этап: на сегодняшний день обновлено порядка 600 метров сетей и шесть водопроводных колодцев.

Ремонт сетей обеспечит бесперебойное водоснабжение и стабильную подачу качественной воды более чем 200 тысячам жителей микрорайона, включая Саввино и центральную часть Железнодорожного.

Завершение всех ремонтных работ запланировано на четвертый квартал 2026 года. Цель данной модернизации заключается в повышении надежности и эффективности водоснабжения, снижении рисков аварий и отключений, а также улучшении качества воды для жителей городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.