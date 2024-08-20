Капитальный ремонт канализационного коллектора в Солнечногорске выполнен на 75%

В Солнечногорске продолжают капитально ремонтировать главный коллектор города протяженностью 1 230 метров. Он проходит вдоль Екатерининского канала. Строительная готовность объекта составляет 75%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На участках задействованы в общей сложности 15 человек и три единицы техники. Ход работ проверил муниципальный депутат Александр Жаров.

На сегодня подрядчик проложил 1 100 метров футляра трубопровода. Он защищает рабочую трубу от механического воздействия, при утечках позволит быстро провести ремонт и предотвратит попадание воды на поверхность. Также специалисты протянули порядка 650 метров рабочей трубы и продолжают ее монтаж. После этого они приступят к прокладке последнего участка длиной 130 метров и установке канализационных колодцев.

По оценкам подрядной организации, работы завершат в ноябре — декабре 2024 года.

«Коллектор был построен в 1968 году. За время эксплуатации износ труб превысил 80%. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву — один из важнейших проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры округа ведется благодаря его поддержке. После завершения капитального ремонта коллектора качество коммунальных услуг улучшится у более 50 тысяч жителей Солнечногорска. Будет решена проблема подтопления подвалов на улицах Красной, Набережной и Рабочей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы ведут в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.