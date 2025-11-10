«Канализационные сталактиты»: влажные салфетки парализуют целые кварталы

«То, что попадает в канализацию, не исчезает волшебным образом. Влажные салфетки и прочие „удобные“ вещи скапливаются в трубах и на насосных станциях, образуя огромные засоры. Коммунальщики называют их „канализационными сталактитами“ — они твердеют, как бетон, и их приходится вырезать спецтехникой», — рассказал Коняев.

Он отметил, что бывали случаи, когда такие пробки весили по несколько тонн и парализовали работу целых кварталов.

«Когда насосы ломаются, канализация выходит из строя, и тогда нечистоты могут пойти обратно — прямо в квартиры. Вот почему нельзя относиться к унитазу как к мусорке: все, что туда попадает, потом кто-то должен достать. И чем чаще это случается, тем выше коммунальные тарифы для всех», — предупредил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.