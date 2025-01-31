Канализационная станция №27 в Пушкине работает штатно

31 января канализационная насосная станция (КНС) №27, находящаяся по адресу Московская область, город Пушкино, Кудринское шоссе, дом 6, запущена в работу. Функционируют насосы №2 и №5, проводятся работы по монтажу насоса №1, сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

Рядом с Кудринским мостом излива нечистот нет. Работу восстанавливали сотрудники филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал».

В пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области тоже подтвердили, что излива нечистот нет. КНС №27 функционирует в стандартном режиме.

Щелковский водоканал вложил в инвестиционную и ремонтную программы деньги в размере 8,9 млн рублей. В КНС №27 в 2023 и 2024 годах были приобретены и установлены шиберная задвижка СМО диаметром 200 мм, грабли механические МГ-8Т, установлен клапан 19ч21бр Ду-500 Ру 10/16, проложена новая самотечная линия канализации диаметром одна тыс. мм и длиной шесть метров. Для шиберной задвижки установлена новая канализационная камера, отметили в МинЖКХ.

Заменена задвижка шиберная Yokker FR-4R-P2-NK 1000, очищена приемная камера КНС №27. Также произведен капремонт ротора электродвигателя ВАН 118/23-8 УЗ 400 КВт, 750 об/мин, 6000 В.

«В настоящий момент ситуация находится на контроле министерства. Идут работы по очистке прибрежной полосы водного объекта», — добавили в пресс-службе МинЖКХ.

Ранее в некоторых СМИ распространилась информация о том, что в подмосковном Пушкине якобы несколько месяцев назад случилась коммунальная авария на канализационной насосной станции №27. Утверждалось, что с тех пор нечистоты из всех частей города стекают в реку Учу.