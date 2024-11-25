Камеры «Безопасный регион» помогли выявить нарушителя чистоты в Клину

В Клину камеры системы «Безопасный регион» помогли выявить очередного нарушителя чистоты. Местом несанкционированного сброса отходов стала территория вблизи контейнерной площадки у деревни Струбково по улице Центральная, дом 19. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Камеры системы «Безопасный регион» фиксируют предельно точно и место нарушения, и его факт, и номерные знаки автомашины, с которой сброшен мусор, и лицо, совершившее правонарушение. Эти данные оперативно передаются в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

Владельцу транспортного средства, с которого выбрасывают мусор в неустановленных местах, штраф будет выписан по упрощенной схеме.

Для граждан размер штрафа — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.