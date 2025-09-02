КАМАЗ обновит мусоровозы для компании-возчика ТКО в Подмосковье

Транспортно-логистическая компания Московской области, которая оказывает услуги по сбору и перемещению твердых коммунальных отходов в регионе, продолжает сотрудничество с КАМАЗом. В рамках партнерства планируется рассмотреть предложения о создании мусоровозов, отвечающих современным требованиям и запросам рынка. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

В компании «ЭкоЛайф» мусоровозы КАМАЗ эксплуатируются с 2018 года.

На сегодня в парке компании насчитывается более 200 единиц спецтехники этой марки.

Руководители двух предприятий провели встречу, на которой поделились опытом в части эксплуатации различных видов техники. По итогам стороны договорились о дальнейшем взаимодействии.

«Мы надеемся, что сотрудничество принесет результаты для обеих сторон и готовы делиться своим опытом в части эксплуатации различных видов техники», — подчеркнул руководитель «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов.

Технические специалисты «ЭкоЛайф» в ближайшее время посетят завод КАМАЗ для формирования предложений по изменению эксплуатационных характеристик и конструктивных особенностей мусоровозов производителя для их совершенствования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.