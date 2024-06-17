Как в Подмосковье перевести садовый дом в жилой

Дача или садовый дом — это место для сезонного проживания граждан. Но все чаще граждане обращаются за услугой по переводу садового дома в жилой и получают при этом целый ряд преимуществ. Для этого достаточно пройти несколько шагов, но дом должен соответствовать определенным требованиям, передает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В чем отличие садового дома от жилого?

Садовый дом — это здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием. Жилым домом признается здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных уже с проживанием в таком здании.

Какой дом могут признать жилым?

— жилой может стать только капитальная постройка в СНТ на участке с ВРИ «Ведение садоводства»

— подведено электричество, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), система отопления (за счет электричества, печи, газа) и вентиляция.

Полностью критерии прописаны в Постановлении Правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года.

Каков алгоритм перевода садового дома в жилой?

1. Заказать заключение по обследованию технического состояния объекта

2. Подать заявление на региональном портале государственных услуг (РПГУ).

3. Если дом обременен правами третьих лиц, должно еще быть нотариально удостоверенное согласие третьих лиц.

4. Специалисты выносят решение о признании садового дома жилым или отказе в проведении процедуры.

Этот процесс будет занимать 13 рабочих дней со дня подачи заявления.

5. Если принято положительное решение, то администрация направляет свое решение заявителю, а также в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в сведения о садовом доме, содержащиеся в ЕГРН.

Отказать могут по следующим причинам: заявитель представил неполный пакет документов, с заявлением обратился не собственник объекта, ВРИ земельного участка не предусматривает размещения на нем жилого дома.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.