сегодня в 10:42

Как оплатить коммунальный счет от МосОблЕИРЦ

• в личном кабинете на сайте

• в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»

• онлайн на сайте

• в клиентских офисах – через POS-терминал на приеме у менеджера или терминал самообслуживания

• через QR-код на бумажной квитанции

При оплате через СБП банковская комиссия отсутствует.

Рекомендованный срок оплаты январских счетов — до 10 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.