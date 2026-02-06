Как оплатить коммунальный счет от МосОблЕИРЦ
МосОблЕИРЦ назвал топ-5 удобных способов оплатить коммунальный счет, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.
• в личном кабинете на сайте
• в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»
• в клиентских офисах – через POS-терминал на приеме у менеджера или терминал самообслуживания
• через QR-код на бумажной квитанции
При оплате через СБП банковская комиссия отсутствует.
Рекомендованный срок оплаты январских счетов — до 10 февраля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.