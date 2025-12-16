Как не испортить новогодние каникулы долгами за ЖКУ

В преддверии новогодних праздников МосОблЕИРЦ рекомендует заранее проверить установленные судебными приставами ограничения и оплатить коммунальные счета. По данным расчетного центра, в декабре около 43 тысяч жителей Подмосковья не смогут выехать из России из-за долгов за ЖКУ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как долг увеличивает счет. Расходы растут за счет пеней, приостановки выплаты льгот и субсидий. После вынесения судебных решений приставы могут арестовать банковские счета должников и зарегистрированных в квартире жильцов, а при задолженности свыше 30 000 рублей — установить ограничение на выезд из Российской Федерации.

Узнать баланс лицевого счета и сумму долга можно в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в офисах или по телефону 8 499 444 01 00.

Проверить ограничения можно на портале Госуслуг: в поисковой строке введите «Ограничение на выезд» и выберите поочередно «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд».

Позаботиться об оплате долга лучше заблаговременно, так как ограничение на выезд снимается поэтапно, после полного исполнения судебного решения.

Способы оплаты счета:

• в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф;

• в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• электронные счета — из электронной почты;

• в клиентских офисах расчетного центра;

• в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Новогодние акции. При полной оплате счетов до 25 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» есть шанс выиграть 3 999 рублей. За первые оплаты через СБП предусмотрен кешбэк 3%.

Подробнее о новогодних акциях МосОблЕИРЦ — ЗДЕСЬ.