Как будет работать МосОблЕИРЦ в праздничные дни
График работы МосОблЕИРЦ в праздничные дни рассказали в пресс-службе компании.
11 июня клиентские офисы расчетного центра закроются на час раньше обычного.
12 и 14 июня — выходные дни.
13 мая сотрудники МосОблЕИРЦ будут вести прием в большинстве клиентских офисов, в некоторых отделениях МФЦ и через видео-инфоматы. Узнать режим работы можно ЗДЕСЬ.
Дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ работают ежедневно
• Чат на сайте: автоматический помощник отвечает круглосуточно, оператор — с 8 до 22 часов.
• Контактный центр по телефону 8 499 444-01-00: с 8 до 22 часов.
• Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 6 до 23 часов.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.