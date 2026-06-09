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Как будет работать МосОблЕИРЦ в праздничные дни

График работы МосОблЕИРЦ в праздничные дни рассказали в пресс-службе компании.

11 июня клиентские офисы расчетного центра закроются на час раньше обычного.

12 и 14 июня — выходные дни.

13 мая сотрудники МосОблЕИРЦ будут вести прием в большинстве клиентских офисов, в некоторых отделениях МФЦ и через видео-инфоматы. Узнать режим работы можно ЗДЕСЬ.

Дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ работают ежедневно

• Чат на сайте: автоматический помощник отвечает круглосуточно, оператор — с 8 до 22 часов.

• Контактный центр по телефону 8 499 444-01-00: с 8 до 22 часов.

• Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 6 до 23 часов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.