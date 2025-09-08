Качество воды в поселке Зеленоградский улучшено

В последнее время жители поселка Зеленоградский выражали опасения по поводу состояния водопроводной воды, поступающей в их дома. Они отмечали, что вода имеет неприятный привкус, мутный цвет и повышенное содержание железа, что вызвало серьезные беспокойства, сообщила пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.

Чтобы выяснить причины этих проблем, депутаты округа Пушкинский под руководством председателя Совета Артема Садулы посетили водозаборный узел на улице Печати. На месте их встретили уполномоченный главы округа Людмила Гастило и директор МУП «ЖКХ Лесной» Вячеслав Эйхман.

Причиной ухудшения качества воды стала поломка озонатора. Этот прибор играет ключевую роль в процессе очистки воды, так как он производит озон — мощный природный окислитель, который эффективно устраняет железо, обеззараживает воду и улучшает ее органолептические характеристики. В результате его неисправности вода потеряла свои первоначальные качества.

«Работы по установке нового озонатора были выполнены в сжатые сроки. Сейчас оборудование полностью функционирует, а качество воды соответствует всем строгим санитарным нормам. Качество питьевой воды — это одна из основ здоровья и комфортной жизни. Мы и дальше будем держать на контроле работу ВЗУ», — подвел итоги выезда Артем Садула.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.