Качество воды улучшат в селе Новопетровское Истры по просьбам жителей

В селе Новопетровское округа Истра 29 мая прошла встреча жителей с представителями министерства и администрации в формате собрания. На вопросы жителей села ответили глава городского округа Истра Татьяна Витушева, ее заместители и представители МинЖКХ.

Жительница села Новопетровское Анастасия Ртищева обратилась к Антону Велиховскому с вопросом об улучшении качества воды в каждом МКД.

«Для примера я принесла воду из нашего дома. Это самая „чистая“ вода у нас. Каждый день я не могу искупать нормально ребенка. Долго ли нам придется ждать чистую воду?» — сказала Ртищева.

Антон Велиховский вместе с заместителем Татьяны Витушевой посетил ВЗУ «Новопетровское».

«Мы осмотрели работу станции. Действительно, станция 1964 года постройки и имеет устаревшее оборудование, отсутствие водоочистки. Совместно с администрацией мы сегодня пришли к пониманию, что будем срочно делать. Ведь более 8 тыс. человек пользуются услугой водоснабжения, поэтому мы в ближайшее время подготовим документы на объявление конкурсной процедуры по закупке оборудования для очистки. Обещаем, к концу этого года станция водоочистки заработает, поставим хорошее обезжелезивание и дополнительные фильтры», — сказал Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.