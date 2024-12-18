Качество уборки придомовой и дворовой территории улучшат во Фрязине

Фрязинцы обращались в муниципальный центр управления регионом с нареканиями о некачественной уборке придомовой и дворовой территориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с представителями управляющей организации и МБУ «Городское хозяйство» заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван осмотрел территорию и обсудил причины произошедшего. На момент осмотра проезжая часть и входные группы находились в удовлетворительном состоянии. Были замечания по уборке тротуаров от снега и наледи, этот момент управляющая компания обещала отработать.

Также был продуман вопрос дополнительного информирования жителей о графике и регламенте уборки, как после обильных снегопадов, так и в рабочем режиме.

Нодар Викторович сказал, что через пару недель еще раз проверит эту территорию, чтобы лично убедиться в добросовестном отношении коммунальных служб к своим обязанностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.