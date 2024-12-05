Качество уборки и содержания территорий проверили в микрорайоне Ольгино Балашихи

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев проверил уборку дворов, тротуаров и детских площадок в микрорайоне Ольгино. Обход с участием представителей управляющих организаций города состоялся 5 декабря, сообщает пресс-служба администрациии горокруга.

Комиссия осмотрела двор вблизи домов № 12 и 10 по Граничной улице. Многоэтажки находятся в управлении компании «Центржилсервис». Далее обход продолжился по Граничной улице мимо детского сада № 10 и нескольких торговых центров микрорайона. Особое внимание проверяющие уделили чистоте тротуаров, содержанию детских игровых комплексов во дворах, а также уборке контейнерных площадок.

Все выявленные при обходе замечания внесли в протокол для дальнейшего устранения.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители продолжают регулярные проверки уборки и состояния дворов и других общественных территорий в различных микрорайонах города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.