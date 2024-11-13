Качество содержания дворовых и общественных пространств повысят в округе Чехов

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Павел Сибарсов провел обход территории в районе домов 9, 10, 12 и 13 по ул. Полиграфистов г. о. Чехов с целью проверки состояния качества содержания дворовых и общественных пространств. Данное мероприятие стало ответом на многочисленные обращения жителей, которые выражали недовольство по поводу отсутствия уборки урн и затопления подвалов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время обхода были выявлены нарушения, касающиеся уборки и благоустройства. Павел Сибарсов отметил необходимость оперативного реагирования со стороны профильных служб. «Мы обязаны своевременно реагировать на жалобы граждан и обеспечивать чистоту и порядок в нашем городе. Устранение выявленных недостатков будет взято под контроль, и мы обязательно проинформируем жителей о выполненных работах», — подчеркнул он.

Специалисты уже получили соответствующие указания на ликвидацию замечаний. Жители ожидают улучшений и выражают надежду на стабильное поддержание чистоты и безопасности в своих дворах. Важно, что такие мероприятия способствуют не только благоустройству, но и формированию доверия между властью и населением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.