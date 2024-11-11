Качество ремонта подъездов дома № 27 на улице Пионерской проверили в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с членами партии Ульяной Кондряковой и Рустамом Фахрисламовым оценили качество проведенных ремонтных работ в доме № 23 на улице Пионерской. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы провели мониторинг выполненных работ в ходе реализации партийного проекта „Жители МКД“. Управляющая компания окрасила стены, потолки, уложила плитку, заменила почтовые ящики, смонтировала энергосберегающие лампы. Стало чисто и светло», — рассказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Партийцы отметили хорошее взаимодействие жителей с управляющей компанией и поблагодарили ее руководство за проделанную работу.

Также Тарас Ефимов обратился с просьбой к Ульяне Кондряковой и Рустаму Фахрисламову продолжить мониторинг ремонта подъездов в округе в рамках партийного проекта «Жители МКД», который направлен на создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, их поддержку и популяризацию актуальной информации о жилищно-коммунальном хозяйстве.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.