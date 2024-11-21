Качество коммунальных услуг улучшится у более 60 тыс жителей Солнечногорска

В Солнечногорске капитально ремонтируют главный участок канализационного коллектора. Он проходит вдоль Екатерининского канала. Подрядчик проложил уже более километра труб, осталось порядка двухсот метров. Качество коммунальных услуг улучшится у более 60 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это самый аварийный участок, с высокой степенью изношенности. На время работ водоотведение провели по временной трассе. Старые трубы меняют на гофрированные, в железобетонном футляре — он защищает от механического воздействия. Их прокладку ведут способом микротоннелирования — это современная бестраншейная технология. Благодаря этому удалось сохранить зеленые насаждения и не перекрывать часть Тимоновского шоссе.

Помимо капитального ремонта трассы подрядчик «Стайл групп» смонтирует новые колодцы и выполнит благоустройство.

Ремонт коллектора позволит решить проблему попадания сочных вод в подвалы жилых домов по улицам Набережной, Красной, Рабочей и на рельеф Екатерининского канала. Это значительно улучшит экологическую ситуацию как в городе, так и в реках Сестре, Дубне и Волге.

Работы осмотрел глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Оценил ход капитального ремонта одного из ключевых городских объектов — коллектора водоотведения. Это наиболее проблемный участок сети, который давно требует серьезного обновления. Заменено уже более километра труб на современные гофрированные материалы, которые будут надежно служить долгие годы. Благодарю жителей за понимание и терпение! Мы движемся к тому, чтобы Солнечногорск стал еще более комфортным и экологичным городом», — отметил Константин Михальков.

По словам главы, в настоящее время администрация взаимодействует с региональным министерством ЖКХ, чтобы отремонтировать по госпрограмме еще около двух километров коллектора до очистных сооружений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.