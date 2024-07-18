Качество электроснабжения улучшили для 10 тыс жителей поселка совхоза Раменское

Подмосковные энергетики обеспечили надежным и бесперебойным электроснабжением более 10 тысяч жителей поселка совхоза Раменское. В июле текущего года специалисты «Мособлэнерго» выполнили расчистку от древесно-кустарниковой растительности охранной зоны воздушной линии электропередачи на улице Шоссейной, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Протяженность ЛЭП — 1000 метров. Она отходит от подстанции ТП-192 и обеспечивает электроснабжение частных и многоквартирных домов поселка. Общий объем расчищенной территории вдоль ЛЭП составил 0,5 га.

По словам Вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, опиловка веток деревьев и кустарников на территории Подмосковья производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.