сегодня в 14:04

Качество электроснабжения повысили для более 10 тыс жителей Солнечногорска

«Россетти Московский регион» модернизировали центральный распределительный пункт в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Это повысило качество и надежность электроснабжения для более 10 тыс. жителей трех населенных пунктов и 13 социальных объектов: больниц, школ, водозаборного узла и котельных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты обновили высоковольтное оборудование, внедрили системы телемеханики и телеметрии, что позволяет автоматически передавать данные в диспетчерский центр.

«Мы заменили масляные выключатели на более современные вакуумные. Объект стал более автоматизированным, упростилась его эксплуатация, оперативно-технологическое управление», — рассказал мастер мобильной бригады Солнечногорского РЭС ПАО «Россетти Московский регион» Дмитрий Горшков.

В настоящее время на месте проводят наладку оборудования и подготовку к подключению.

Работы выполняют по программе повышения надежности электроснабжения потребителей.

«В округе продолжается модернизация электроснабжения. Данный центральный распределительный пункт обслуживает 13 важных социальных объектов и населенные пункты Андреевка, Голубое и Жилино. Жители вскоре почувствуют значительные позитивные изменения, в частности бесперебойность подачи электроэнергии», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Ранее в июне увеличили с 340 до 535 кВт мощность электроснабжения блочно-модульной котельной в поселке Голубое. Она обеспечивает теплом более 2 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.