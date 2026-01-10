сегодня в 10:58

Кабмин будет поддерживать льготников по программе социальной газификации

Власти продлили поддержку льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации на 2026 год. Были внесены изменения в государственную программу «Развитие энергетики», а постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС .

Льготники получают особые условия подключения дома к газовым сетям. Среди них и субсидия в размере минимум 100 тыс. рублей на покупку оборудования, организацию работ.

Льготы предоставляют многодетным, малоимущим, участникам спецоперации, членам их семей. Также их могут получить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I группы и ухаживающие за детьми-инвалидами россияне.

Суммарно на это направление из федерального бюджета выделят один млрд рублей. Точную сумму кабмин укажет, когда рассмотрит заявки от регионов.

Программу социальной газификации в России проводят с 2021 года. С февраля 2023 года власти частично субсидируют льготным категориям траты на проведение и подключение ресурса.

В апреле 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в программу добавили участки в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

