К осени котельные Подмосковья будут передавать данные о работе в единую систему

В этом году правительство Московской области инициировало масштабную программу модернизации теплоснабжающего хозяйства региона. Цель программы — значительно улучшить качество теплоснабжения и обеспечить безаварийное прохождение отопительного периода. Важнейшей мерой по обеспечению жителей бесперебойным теплом и горячей водой является проводимая в регионе диспетчеризация котельных. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики региона Евгения Хромушина, с этого года на постоянной основе будет обеспечена дистанционная автоматизированная передача данных о состоянии источников теплоснабжения в центр управления регионом правительства Московской области.

«Это позволит нам в режиме реального времени отслеживать ситуацию на котельных, центральных тепловых пунктах, тепловых сетях и оперативно реагировать в случае инцидентов, еще до того, как сбой в системе почувствуют жители, а самое главное, не допускать перехода инцидента в аварийную ситуацию», — отметил Хромушин.

Он также заметил, что практически все муниципалитеты подготовили графики диспетчеризации котельных с тем, чтобы до 15 сентября централизованно регион смог видеть на карте каждую котельную в Подмосковье, обслуживающую более двух многоквартирных домов.

На сегодняшний день на интерактивной карте «Мониторинг теплоснабжения» ведомственной информационной системы мониторинга выдачи и исполнения технических условий (МИС МВИТУ) уже отображаются параметры (температура и давление) 124 котельных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.