Юрист заявил о невозможности разделения пуска отопления по типу домов в России

Председатель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, что в России невозможно разделить подачу централизованного отопления между старыми и новыми жилыми домами из-за особенностей системы, сообщает 360 .

По его словам, в микрорайонах используется единый тепловой пункт, поэтому отопление включается одновременно для всех зданий.

Крохин отметил, что современные высотные дома требуют большего давления в системе, чем традиционные пятиэтажки. Однако существующая инфраструктура была создана для других технологических условий и теперь обслуживает разный жилой фонд. Запуск отопления занимает несколько дней, и изменить скорость подключения для отдельных домов невозможно.

Эксперт добавил, что в будущем возможно внедрение других подходов, как это реализовано в некоторых странах Восточной Европы, где тепловые пункты обслуживают ограниченное количество домов или используется электрическое отопление. Однако для этого необходимы инвестиции и создание новых условий в сфере ЖКХ.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил подавать отопление в первую очередь в старые дома с высокими теплопотерями, отказавшись от единовременного запуска отопительного сезона.