Юрист: размещение списка должников по ЖКХ в подъезде может обернуться штрафом

Публикация в российских подъездах списков жильцов, имеющих долги по коммунальным услугам, с указанием их личных сведений без получения на то согласия, может привести к штрафам, достигающим 1,5 миллиона рублей, об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомедова, пишет РИА Новости .

По словам Сладкомедовой, ТСЖ, УК или инициативные собственники не имеют права обнародовать в общем доступе фамилии, адреса и суммы задолженности граждан, поскольку эта информация относится к персональным данным, распространение которых требует согласия субъекта.

В соответствии со статьей 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области персональных данных», за раскрытие ФИО, адреса и размера долга жильца ответственные должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, организации — от 300 до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для юридических лиц может составить до 1,5 млн рублей.

Сладкомедова уточнила, что публикация списков квартир с неоплаченными счетами за ЖКУ является законной, если в них указываются только номера квартир или лицевые счета без привязки к конкретным лицам. Граждане, чьи персональные данные были обнародованы незаконно, имеют право подать жалобу в Роскомнадзор, а также взыскать через суд компенсацию морального вреда и потребовать удаления данной информации.

