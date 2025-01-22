Юрист пошагово объяснил, как добиться компенсации за потоп в квартире

При тушении пожара в многоквартирном доме зачастую страдают соседние квартиры, которые заливает. Если вы оказались в такой ситуации, получить компенсацию сложно, но можно. Эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ, юрист Андрей Фрадкин рассказал, что для этого потребуется, а чего делать не стоит, сообщает «Секрет фирмы» .

Юрист предупредил, что не нужно торопиться ликвидировать последствия и делать ремонт. Если вы рассчитываете на компенсацию, для начала необходимо зафиксировать все повреждения и оценить убытки. В первую очередь сфотографируйте поврежденную мебель, технику, стены, пол и потолок.

«В свидетели нужно пригласить соседей и жильцов других, непострадавших квартир», — посоветовал эксперт.

Во вторую очередь нужно пригласить сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, и получить от них акт о нанесенном ущербе. При составлении документа необходимо присутствие хозяев сгоревшей и затопленной квартир, свидетелей.

В идеале можно попытаться договориться о компенсации с соседями, у которых произошел пожар, но люди могут не согласиться, считая, например, что виноваты не они, а старая электропроводка или что-то еще.

В случае отказа можно обратиться в районный отдел Госпожнадзора МЧС с просьбой выдать заключение о причинах возгорания. Однако пожарные не всегда готовы это сделать, а при необходимости суд сам запросит этот документ, отметил юрист.

Затем он советует вызвать оценщика, который составит отчет с суммой ущерба, после чего можно написать официальную претензию соседям. В ней описывается ситуация, указываются адреса квартир и ФИО сторон, дата ЧП, список пострадавших вещей и требуемая сумма компенсации. Также стоит сделать приписку о том, что в случае отказа от компенсации пострадавшая сторона готова обратиться в суд.

Если собственник сгоревшей квартиры все-таки откажется платить, остается обращаться в суд со всеми собранными документами, заключил Фрадкин.