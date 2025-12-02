Юрист назвал условия для новогоднего украшения подъездов в многоквартирных домах

Юрист: декор в подъезде можно повесить только с согласия всех жильцов

Член ассоциации юристов России Шамиль Султанов сообщил, что украшать подъезд к Новому году разрешается только при согласии всех жильцов и соблюдении требований пожарной безопасности, сообщает RT .

Украшение подъезда в многоквартирном доме к Новому году допускается при выполнении двух условий.

Первое условие — согласие всех собственников жилья, поскольку подъезд является общим имуществом. Обычно решение о декоре принимается на собрании собственников или через совет дома.

Второе условие — соблюдение правил пожарной безопасности. Султанов пояснил, что противопожарные нормы запрещают размещать в коридорах и на путях эвакуации горючие материалы, загромождать проходы, а также закрывать доступ к электрощиткам и огнетушителям.

«Если украшение может помешать эвакуации или поддерживает горение, это будет нарушением. За такие случаи предусмотрены штрафы по ст. 20.4 КоАП России. Небольшие светодиодные гирлянды при исправной проводке обычно вопросов не вызывают. Но объемные бумажные конструкции, искусственные хвойные элементы и любые самодельные предметы, которые могут загореться или перекрывают проход, пожарный надзор сочтет нарушением», — пояснил Султанов.