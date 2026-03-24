Юрист Юнисова назвала способ снизить платежи за ЖКХ

Эксперт в сфере ЖКХ, юрист Евгения Юнисова заявила, что модернизация и цифровизация коммунальной инфраструктуры помогут сократить потери и снизить платежи.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры остается неудовлетворительным, отметила Евгения Юнисова. По ее словам, в жилищной сфере действуют программы переселения из аварийного фонда и капитального ремонта, однако для объектов жизнеобеспечения системных долгосрочных и краткосрочных решений нет.

«Если в области жилищного хозяйства меры принимаются давно и достаточно системно, например, программы переселения из аварийных домов, региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов, то в части объектов жизнеобеспечения программ в долгосрочном и корокосрочном нет», — рассказала собеседница в эфире радио Sputnik.

Юрист подчеркнула, что износ сетей и генерирующих объектов ведет к росту затрат на текущий ремонт и содержание, что отражается на тарифах для потребителей.

«Большая часть сетей и в значительной части объектов, генерирующие сферы, находятся в неудовлетворительном состоянии. Это влечет большие потери на текущие ремонты и их содержание, что в свою очередь отражается на стоимости коммунальных услуг, которые оплачивают все потребители. В этой части меры должны быть предприняты в экстренном порядке», — пояснила Евгения Юнисова.

По ее мнению, необходимы модернизация, цифровизация и внедрение современных технологий. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать изменения в регулировании ЖКХ для сбалансированной тарифной политики.

