Январские счета за ЖКУ стали неприятным сюрпризом для россиян

Россияне недовольны суммами, указанными в январских платежках за коммунальные услуги. Для некоторых граждан тарифы повысились на 1000-2500 рублей, сообщает MK.Ru .

Цифры в платежках за ЖКУ выросли в январе из-за инфляции и увеличения затрат на эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, заявил юрист Виталий Рогожкин. По его словам, также аномальные суммы появились из-за учета декабрьских расходов на тепло.

Доцент Государственного университета управления Наталья Казанцева связала рост цен на коммунальные услуги с коэффициентами на обслуживание некоторых объектов и изменением тарифов на общедомовые нужды.

Эксперт Александр Сметанин добавил, что сильнее всего выросли тарифы на содержание жилья, вывоз ТКО и капремонт.

Эксперты посоветовали гражданам, у которых появились вопросы из-за январских счетов за ЖКУ, обратиться в управляющую компанию или к поставщику услуги. Там жителям объяснят, с чем связаны повышения тарифов.

Как заплатить за квартиру, электричество, домашний телефон и другие коммунальные услуги в 2025 году, читайте подробнее в материале РИАМО.