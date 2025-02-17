Износ канализационной насосной станции в Котельниках составляет около 35%

В Котельниках продолжается проверка важных объектов инженерной инфраструктуры. КНС «Силикат» была введена в эксплуатацию в 2013 году и обслуживает около 13,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Котельники совместно с заместителем главы Евгением Журавлевым, начальником управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Ларисой Визаулиной и директором МУЖКП «Котельники» Дмитрием Кисленко посетил канализационную насосную станцию (КНС) в микрорайоне Силикат. Осмотрели оборудование и обсудили со специалистами текущие вопросы.

«В настоящее время износ станции составляет около 35%, она продолжает функционировать в штатном режиме. Насосное оборудование и санитарно-техническое состояние объекта находятся в рабочем состоянии», — рассказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Обеспечивают надежную работу станции и оперативно реагируют на любые технические вызовы квалифицированные специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.